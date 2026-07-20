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20 липня 2026, 20:35

Прикордоники показали, як нищать "лакшері-дрони" росіян

20 липня 2026, 20:35
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Фото з відкритих джерел
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Росіяни намагаються атакувати українські позиції дронами: від класичних ударних FPV до дороговартісних розвідувальних ZALA. Прикордонники показали, як нищать ворожі "пташки"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

"Італмаси" (баражуючі боєприпаси типу "крило"), "орлани", "ланцети", "князь вєщій олєг" та інші повітряні засоби терору окупантів становлять загрозу як для оборонців, так і для цивільного населення. Тож виявляти та знищувати їх доводиться швидко, ефективно й у великих кількостях", - говорять військові.

Слід зазначити, що такі дрони ZALA, якими користуються росіяни, можуть коштувати від 70 до 200 тисяч доларів, залежно від типу. У відео захисники показали, як вони нищать ворожі безпілотники.

Нагадаємо, раніше українські військові підтвердили ураження російського ударного гелікоптера. Зробили це за допомогою FPV-дрона.

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