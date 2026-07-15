На Київщині викрили схему "турів" для ухилянтів за долари
Правоохоронці викрили схему в Київській області. Ділки за 32 тисячі доларів продавали "маршрут за кордон"
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 25-річний чоловік залучив до схеми 26-річного спільника. Вони шукали тих, хто хоче виїхати за кордон, а потім розповідали про можливий маршрут та узгоджували вартість послуг. Одному з "клієнтів" організатор схеми озвучів ціну в 32 тисячі доларів.
Затримали зловмсників після отримання грошей. Наразі їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Нагадаємо, що на Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса.
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