На Київщині викрили схему "турів" для ухилянтів за долари

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили схему в Київській області. Ділки за 32 тисячі доларів продавали "маршрут за кордон"

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 25-річний чоловік залучив до схеми 26-річного спільника. Вони шукали тих, хто хоче виїхати за кордон, а потім розповідали про можливий маршрут та узгоджували вартість послуг. Одному з "клієнтів" організатор схеми озвучів ціну в 32 тисячі доларів.

Затримали зловмсників після отримання грошей. Наразі їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що на Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса.