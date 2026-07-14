Авіаудар по Харківщині: загинула жінка, четверо людей постраждали

Фото: поліція Харківської області

Вранці 14 липня окупанти скерували керовану авіацію по населеному пункту Дергачівської громади. Зруйновано приватні будинки, пошкоджені прилеглі домоволодіння та господарські приміщення

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Від отриманих травм в автомобілі швидкої допомоги померла 50-річна місцева жителька. Також поранення отримала 72-річна жінка. Її госпіталізували.

Ще троє мешканців віком 65, 74 та 87 років звернулися за медичною допомогою через гостру реакцією на стрес.

На місці працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину росіян.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа.