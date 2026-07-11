Магучіх вдруге в кар'єрі виграла чемпіонат України зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх. Фото: Суспільне Спорт/Дмитро Євенко

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх здобула перемогу на чемпіонаті України зі стрибків у висоту

Про це повідомило Суспільне Спорт, передає RegioNews.

У змаганнях у Львові українка подолала планку на висоті 2,00 метра.

Для Магучіх це був перший виступ на національній першості за останні п’ять років. Востаннє спортсменка брала участь у чемпіонаті України у 2021 році.

Головною суперницею Ярослави у секторі стала Ірина Геращенко, яка повернулася на чемпіонат України після дворічної перерви. Їхня зустріч стала своєрідним продовженням протистояння між чемпіонкою та бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2024.

У підсумку Магучіх підтвердила статус фаворитки та вдруге у кар’єрі виборола золото чемпіонату України зі стрибків у висоту.

Довідка: Ярослава Магучіх – українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, олімпійська чемпіонка

Народилася 19 вересня 2001 року у Дніпрі.

У 2024 році Магучіх здобула золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі. Також вона є бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо та чемпіонкою світу 2023 року.

У 2024 році українка встановила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, подолавши планку на висоті 2,10 метра.

Нагадаємо, українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля (1,6 км) на турнірі в австрійському Айзенштадті. Раніше рекорд належав литовській спортсменці Саді Ейдікіте.