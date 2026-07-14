Фото: поліція

Нещасний випадок стався у Тернополі днями на вулиці Карпенка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

З вікна четвертого поверху будинку випав чоловік. На місце виїхали слідчо-оперативна група та бригада "швидкої", проте врятувати життя 60-річного тернополянина медикам не вдалося.

Експерти та судмедекспертиза підтвердили, що травми на тілі чоловіка характерні для падіння з висоти. У ході перевірки з'ясувалося, що він випав з вікна через власну необережність.

За цим фактом розпочато розслідування за ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Кривому Розі на 129-му кварталі чоловік вистрибнув з вікна 13-го поверху багатоповерхового будинку. Від отриманих травм він загинув, медики констатували смерть на місці.