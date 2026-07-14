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14 липня 2026, 10:28

На Одещині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство поліцейського

14 липня 2026, 10:28
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Фото: Прокуратура України
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В Одеській області 46-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за вбивство поліцейського, замах на вбивство двох людей та незаконне поводження зі зброєю

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину лише у незаконному поводженні зі зброєю. Водночас прокурори довели його причетність до нападу на правоохоронців і загибелі одного з поліцейських.

Доказами стали свідчення потерпілих, результати експертиз та слідчого експерименту.

Слідство встановило, що у 2014 році чоловік придбав в Ізмаїлі травматичний револьвер, який згодом переробив на вогнепальну зброю. Також він виготовив 13 патронів і зберігав зброю вдома.

У серпні 2025 року в одному із сіл Ізмаїльського району чоловік, рухаючись мопедом без мотошолома, не виконав вимогу патрульних зупинитися та намагався втекти. Після падіння він дістав револьвер і відкрив вогонь по службовому автомобілю, а потім вистрілив у одного з поліцейських.

Правоохоронець застосував табельну зброю та поранив нападника, після чого його затримали. Пораненого поліцейського доправили до лікарні, але врятувати його життя не вдалося.

Нагадаємо, вночі 8 червня в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Він кинув вибуховий пристрій у бік поліцейського автомобіля та влаштував стрілянину по працівниках поліції. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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