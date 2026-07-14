08:59  14 липня
"Він мене розлютив": Чісора розкрив деталі розмов з Усиком про пояс IBF
00:35  14 липня
Співачка Оля Полякова прийшла до Верховної Ради із заявою
00:55  14 липня
Українську співачку шантажували фото 18+
UA | RU
UA | RU
14 липня 2026, 09:33

В Україні можуть призупинити бронювання від мобілізації через "Дію": що відомо

14 липня 2026, 09:33
Читайте также на русском языке
Фотоколаж: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні можуть тимчасово зупинити процес бронювання працівників від мобілізації через портал "Дія" через оновлення правил визначення критично важливих підприємств

Про це "РБК-Україна" повідомило поінформоване джерело, передає RegioNews.

За його словами, рішення про призупинення бронювання ухвалили на рівні Ставки верховного головнокомандувача, однак наразі очікується офіційне оголошення.

Як зазначає джерело, остаточний механізм ще не визначений. Розглядалися різні варіанти: зупинити бронювання лише для підприємств, які ще не підтвердили свою критичність, або ж тимчасово закрити можливість для всіх компаній.

Попередньо, процес бронювання може бути поставлений на паузу до 1 вересня. Після набуття рішення чинності вже подані заявки, які перебувають на розгляді, можуть опрацювати, однак нові заявки підприємства подавати не зможуть.

Надалі можливість бронювання планують поступово відновлювати для підприємств, які підтвердять свій статус критично важливих за новими критеріями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила для компаній, які мають право на бронювання співробітників. Тепер для бронювання від військової служби середня зарплата на підприємстві повинна бути вище за середню по країні за останній рікю. Для компаній від 50 осіб – удвічі, для фірм від 20 осіб та представництв нерезидентів – утричі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна підприємство бронь бронювання від мобілізації Дия
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
На Львівщині під час пожежі в житловому будинку загинули троє людей
14 липня 2026, 10:12
У Тернополі чоловік загинув після падіння з вікна четвертого поверху
14 липня 2026, 09:58
РФ вночі атакувала Україну 10 ракетами та понад 130 дронами: є влучання на 17 локаціях
14 липня 2026, 09:42
Кадрові ротації влади: питання до "нової політичної стратегії" президента
14 липня 2026, 09:25
Ворожий дрон влучив у локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині: що відомо
14 липня 2026, 09:11
"Він мене розлютив": Чісора розкрив деталі розмов з Усиком про пояс IBF
14 липня 2026, 08:59
На Одещині дрони атакували підприємства: горіли автомайстерні та резервуари з олією
14 липня 2026, 08:57
Харківщина під ударами РФ: 11 поранених, серед них дитина
14 липня 2026, 08:42
Росіяни атакували північ Житомирської області: пошкоджена інфраструктура
14 липня 2026, 08:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі публікації »
Валерій Пекар
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »