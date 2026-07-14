В Україні можуть призупинити бронювання від мобілізації через "Дію": що відомо

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В Україні можуть тимчасово зупинити процес бронювання працівників від мобілізації через портал "Дія" через оновлення правил визначення критично важливих підприємств

Про це "РБК-Україна" повідомило поінформоване джерело, передає RegioNews.

За його словами, рішення про призупинення бронювання ухвалили на рівні Ставки верховного головнокомандувача, однак наразі очікується офіційне оголошення.

Як зазначає джерело, остаточний механізм ще не визначений. Розглядалися різні варіанти: зупинити бронювання лише для підприємств, які ще не підтвердили свою критичність, або ж тимчасово закрити можливість для всіх компаній.

Попередньо, процес бронювання може бути поставлений на паузу до 1 вересня. Після набуття рішення чинності вже подані заявки, які перебувають на розгляді, можуть опрацювати, однак нові заявки підприємства подавати не зможуть.

Надалі можливість бронювання планують поступово відновлювати для підприємств, які підтвердять свій статус критично важливих за новими критеріями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила для компаній, які мають право на бронювання співробітників. Тепер для бронювання від військової служби середня зарплата на підприємстві повинна бути вище за середню по країні за останній рікю. Для компаній від 50 осіб – удвічі, для фірм від 20 осіб та представництв нерезидентів – утричі.