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10 липня 2026, 19:59

У Дніпрі викрили серійну зловмисницю, що промишляла у торговельному центрі

10 липня 2026, 19:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі судитимуть 29-річну жінку, яку обвинувачують у серії крадіжок із магазинів торговельного центру. За один день жінка викрала товар із двох магазинів, завдавши власникам збитків майже на 10 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, злочин стався 31 травня в одному з торговельних центрів Чечелівського району.

Спочатку фігурантка зайшла до магазину одягу, де обрала товар із полиць, після чого попрямувала до примірочної. Там вона зняла з речей бірки та антикрадіжні магніти, сховала викрадене до сумки й без оплати залишила торговельний зал.

Втім, на цьому жінка не зупинилася. Вона пішла до іншого магазину того ж торговельного центру та повторила аналогічну схему викрадення. Загальна сума завданих збитків склала близько 10 тисяч гривень.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого.

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