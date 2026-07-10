РФ вдарила по центру Запоріжжя авіабомбами: серед постраждалих дитина
Увечері 10 липня росіяни вдарили по центру Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждало 16 людей
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, внаслідок удару дістали поранення 16 місцевих жителів. Всім надається медична допомога.
Також відомо, що один чоловік у важкому стані. Ще двоє - у стані середньої тяжкості. Зокрема, госпіталізували шестирічного хлопчика з гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо, раніше армія РФ обстріляла цивільну автівку у селищі Золочів Богодухівського району, постраждали четверо людей.
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Дорожчий проїзд та нові проїзні: як зміняться ціни на транспорт у Києві з 15 липня
10 липня 2026, 20:40На Черкащині внаслідок ДТП травмувалася мотоциклістка
10 липня 2026, 20:15У Дніпрі викрили серійну зловмисницю, що промишляла у торговельному центрі
10 липня 2026, 19:59На Житомирщині жінці погрожував чоловік із мачете
10 липня 2026, 19:50"Товар" з рук в руки: у Кривому Розі затримали наркозбувальницю
10 липня 2026, 19:45Психологічне насильство над дитиною: у Харкові поліцейські обмежили спілкування матері з дочкою
10 липня 2026, 19:2020 тисяч доларів за "квиток" із СЗЧ: на хабарі викрили військовослужбовця
10 липня 2026, 18:58Масштабна спецоперація у Дніпрі: 15 затриманих за організацію наркотрафіку
10 липня 2026, 18:46Зґвалтування 17-річної дівчини на Херсонщині: повідомили про підозру російському окупанту
10 липня 2026, 18:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі блоги »