13:34  08 липня
На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло в море
14:14  08 липня
"Бив ногами та пошкодив протез": у Полтаві розслідують напад на ветерана ЗСУ
15:59  08 липня
Маленьке життя серед руїн: у Вишневому рятувальники врятували їжачка
UA | RU
UA | RU
08 липня 2026, 16:25

СБУ вдарила по нафтовій станції "Транснефть" в РФ

08 липня 2026, 16:25
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані. Це один із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Бійці СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Черкаси" у Республіці Башкортостан. Це знаходиться за 1 500 кілометрів від державного кордону. По об'єкту "відпрацювали" щонайменше вісім дронів. Внаслідок удару на російському об'єкті сталась масштабна пожежа.

"ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал". Станція забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів. Через цей об'єкт щороку транспортується майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів", - пояснили в СБУ.

Нагадаємо,що у Генеральному штабі Збройних сил України 6 липня підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ РФ атака
ССО уразили два нафтопереробні заводи РФ у Татарстані
08 липня 2026, 11:43
1260 окупантів і 2074 БпЛА: Генштаб оновив втрати російської армії
08 липня 2026, 09:05
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
ДТП на Золотоніщині: 17-річний водій влаштував аварію, травмовано підлітка
08 липня 2026, 18:45
Пережили страхи окупації та тиск: ще двох дітей врятували з окупованої Херсонщини
08 липня 2026, 18:25
Не врахував дорожню обстановку: на Прикарпатті сталася ДТП з вантажівкою
08 липня 2026, 18:23
У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у збройному нападі на пацієнта
08 липня 2026, 17:59
На Закарпатті чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК після мобілізації
08 липня 2026, 17:55
У Києві викрили педофіла, який збирав та поширював дитячу порнографію
08 липня 2026, 17:38
"Робіть самі": США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot - Трамп
08 липня 2026, 17:30
Працювали на окупантів: на Херсонщині судитимуть двох "керівниць" сіл
08 липня 2026, 17:23
Продавали суміші замість добрив: на Київщині судитимуть групу "ділків"
08 липня 2026, 16:59
Кривавий удар по Харкову: двоє загиблих, 34 поранених, серед них діти
08 липня 2026, 16:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »