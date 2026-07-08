СБУ вдарила по нафтовій станції "Транснефть" в РФ

Фото: СБУ

Українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані. Це один із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Бійці СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Черкаси" у Республіці Башкортостан. Це знаходиться за 1 500 кілометрів від державного кордону. По об'єкту "відпрацювали" щонайменше вісім дронів. Внаслідок удару на російському об'єкті сталась масштабна пожежа.

"ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть – Урал". Станція забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів. Через цей об'єкт щороку транспортується майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів", - пояснили в СБУ.

Нагадаємо,що у Генеральному штабі Збройних сил України 6 липня підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.