Мінус 1200 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати російської армії
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1200 окупантів, дев'ять танків, 57 артсистем, п'ять бронемашин, 2129 БпЛА, а також 404 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 6 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Зокрема, українські військові повторно уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. На території підприємства зафіксували вибухи та задимлення.
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