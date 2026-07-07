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07 липня 2026, 07:39

Мінус 1200 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати російської армії

07 липня 2026, 07:39
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони за минулу добу ліквідували 1200 окупантів, дев'ять танків, 57 артсистем, п'ять бронемашин, 2129 БпЛА, а також 404 авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.07.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Зокрема, українські військові повторно уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. На території підприємства зафіксували вибухи та задимлення.

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