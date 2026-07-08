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08 липня 2026, 10:47

Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Харкові: двоє людей загинули, 19 постраждали

08 липня 2026, 10:47
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Фото: Харківська ОВА
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Російські війська вранці 8 липня атакували п’ятиповерховий житловий будинок у Харкові. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, ще 23 людей отримали поранення. Зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка. У лікарні наразі перебувають п’ятеро людей, один чоловік – у важкому стані, в операційній.

Ще 7 постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок удару у будинку частково зруйновано п’ятий поверх, також пошкоджено два автомобілі.

Крім того, на іншій локації через влучання загорілася господарча споруда площею 40 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували.

На місцях працюють екстрені служби. Рятувальники та медики перевіряють, чи потрібна ще комусь допомога, і ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічного ворожого удару по Немишлянському району Харкова постраждали четверо жінок віком 47, 52, 69 та 79 років. Також внаслідок атаки пошкоджено близько 20 приватних будинків, храм і п'ять автомобілів.

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