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06 липня 2026, 12:27

Україна просить терміново скликати Радбез ООН після удару РФ

06 липня 2026, 12:27
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Фото: ДСНС України
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Україна офіційно звернулася із проханням скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним російським ударом із застосуванням ракет та безпілотників

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

За словами очільника МЗС, українська сторона закликала членів Ради Безпеки ООН, а також Демократичну Республіку Конго, яка нині головує в Радбезі, невідкладно підтримати цей запит.

"Кожна російська ракета, запущена проти України, несе послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність і що жорстокість залишається без наслідків", – наголосив Сибіга.

Міністр підкреслив, що запізнілі або недостатньо рішучі реакції міжнародної спільноти не здатні зупинити російський терор. За його словами, для цього потрібні своєчасні, принципові та рішучі дії.

Сибіга також закликав міжнародних партнерів до єдності задля стримування російської агресії та досягнення справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Кількість жертв нічної російської атаки в столиці зросла до 11. Один із поранених чоловіків помер у лікарні.

На Київщині у Вишневому після російського терору загинуло 3 людей, ще 14 постраждали, серед них 2 працівників ДСНС. Фактично зруйновано або суттєво пошкоджено близько п’яти вулиць, десятки будинків, зафіксовано численні пожежі.

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