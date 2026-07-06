У Києві затримали іноземця, якого шукали 20 років за вбивство

Фото: Національна поліція

У Києві затримали 53-річного громадянина Вірменії. Виявилось, він близько 20 років ховався від слідства

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Іноземець, якого затримали у Києві, з 2005 року був у міжнародному розшкуку Інтерполу за вбивство та підготовку вбивства в іншій країні. Відомо, що він використовував підроблені документи, змінював особисті дані, видавав себе за інших осіб та навіть отримав громадянство однієї з країн Європейського Союзу.

Завдяки підробленим документам він уникав відповідальності та пересувався між різними країнами.

"Наразі триває процедура його екстрадиції до Республіки Вірменія, відповідно до законодавства якої, зловмиснику загрожує до 20 років позбавлення волі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку. З'ясувалось, що це громадянин Азербайджану. Його розшукували за хуліганство. Для того щоб уникнути покарання, він вирішив втекти до України.