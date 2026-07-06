Втрати РФ за добу: 1420 військових і 686 одиниць техніки – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1420 окупантів та 686 одиниць техніки. Зокрема 7 танків, 16 бойових броньованих машини, 63 артилерійські системи та одну РСЗВ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що у червні 2026 року Сили оборони вразили понад 200 тис. російських цілей, зросла інтенсивність ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму.
"Мінусування" логістики ворога: ЗСУ розтрощили мости на Донеччині та склади БК окупантівВсі новини »
05 липня 2026, 13:56Сили оборони встановили черговий рекорд: понад 200 тисяч ворожих цілей знищено за червень
05 липня 2026, 12:56Сили оборони уразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
04 липня 2026, 11:31
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
У Полтаві чоловіку, який відрубав дружині два пальці, дали умовний термін
06 липня 2026, 11:02Київ та область після атаки РФ: 14 загиблих, врятовано 64 людини, триває евакуація
06 липня 2026, 10:40Прикриваючись "Приватбанком": хто насправді полює на термінал "Боріваж"
06 липня 2026, 10:29Україна і Польща: коли минуле стає зброєю
06 липня 2026, 10:12У Херсоні російський дрон атакував авто: загинули двоє чоловіків
06 липня 2026, 09:54У Києві 7 липня – День жалоби після масованої атаки РФ
06 липня 2026, 09:46Харківщина під ударами РФ: 3 загиблих і 16 постраждалих за добу
06 липня 2026, 09:17Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ
06 липня 2026, 08:59На Сумщині за добу під вогнем РФ були 10 громад, є поранені
06 липня 2026, 08:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі блоги »