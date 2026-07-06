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06 липня 2026, 12:41

Українські дрони атакували НПЗ, порт і військові об'єкти РФ та Криму

06 липня 2026, 12:41
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Фото: Генштаб
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Служба безпеки спільно із Силами оборони України провела серію успішних ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії і тимчасово окупованого Криму

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зокрема, українські безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Ярославль". У районі підприємства зафіксували вибухи та задимлення.

Також підтверджено ураження нафтоналивного термінала морського порту "Висоцьк" у Ленінградській області. За даними СБУ, внаслідок удару виведено з ладу два нафтоналивні стендери та пошкоджено три резервуари з нафтопродуктами.

Крім того, безпілотники атакували нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області РФ. Після вибухів на об'єкті виникла пожежа.

Окрему операцію українські спецслужби провели на тимчасово окупованій території Криму. Під удар потрапили три ангари з авіаційною технікою на аеродромі"Гвардійське", зенітний ракетний комплекс "Панцир-С2" поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, а також резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1".

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ з метою спонукання до закінчення війни.

Зокрема, цього тижняСБУ вже провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.

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