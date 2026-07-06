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06 липня 2026, 11:52

У Вишневому після удару РФ – масштабні руйнування, знищено кілька вулиць

06 липня 2026, 11:52
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Фото: ДСНС Київщини
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У Вишневому на Київщині триває евакуація жителів із району, який постраждав внаслідок російського удару

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник КОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, з небезпечної зони вже евакуйовано 279 мешканців. Роботи тривають через загрозу повторної детонації.

"Зараз продовжується детонація: працюють правоохоронці, поліція, ДСНС залучені, комунальні служби напоготові. Тільки буде надано дозвіл, будемо переходити до демонтажів зруйнованих конструкцій", – зазначив Калашник.

Наразі рятувальники перевіряють підвали у пошуках людей, які могли там залишатися після обстрілу. Також триває робота з родичами та встановлення, чи є інші люди, які потребують евакуації.

За словами очільника ОВА, наслідки удару є масштабними – фактично зруйновано або суттєво пошкоджено близько п’яти вулиць, десятки будинків, зафіксовано численні пожежі. Для підвезення води залучено комунальні служби та водовози.

На місці розгорнуто пункти незламності та тимчасові штаби ліквідації наслідків. Залучені соціальні працівники та психологи.

Як відомо, у Вишневому 3 людей загинуло, ще 14 постраждали, серед них 2 працівників ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Кількість жертв нічної російської атаки в столиці зросла до 11. Один із поранених чоловіків помер у лікарні.

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