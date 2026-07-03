Київ та Берлін обговорюють повернення українців мобілізаційного віку – посол

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Україна та Німеччина створили спільну робочу групу, в рамках якої обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку додому

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв, передає RegioNews.

За його словами, робота з координації повернення українців включає кілька напрямків, зокрема взаємодію через центри підтримки громадян.

"Ми вдячні німцям, що вони допомогли розвинути ідею створення центрів для українців – Unity Hub. Перший уже відкритий у центрі Берліна і поступово наповнюється діяльністю", – зазначив Макеєв.

Він додав, що такі центри надають українцям консультації, зокрема за участі представників державних установ.

За словами посла, другий напрям роботи полягає у виробленні спільних механізмів повернення українців разом із німецькою стороною. Для цього між відомствами обох країн створено робочу групу, де відбувається обмін інформацією.

Макеєв також повідомив, що окремо опрацьовується питання повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну. Водночас деталі цих механізмів наразі не розкриваються, оскільки вони перебувають на етапі обговорення.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Водночас нові правила передбачають зміни для чоловіків призовного віку.