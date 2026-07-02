Мріяла про "руський мір" на Херсонщині: перед судом постане колаборантка, яка заперечувала агресію РФ

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Херсонська обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо 22-річної мешканки Нової Каховки, яка під час окупації добровільно перейшла на бік ворога

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки регіону за фактами посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, колабораційної діяльності, виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 110, ч. ч. 1, 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що 22-річна обвинувачена, перебуваючи в окупованому місті Нова Каховка, обіймала посаду так званого "инструктора-методиста Центра патриотического воспитания". У жовтні 2024 року жінка виступила з публічною промовою, відеозапис якої був розміщений у проросійському Telegram-каналі.

У відео вона у позитивному ключі висловлюється стосовно псевдореферендуму, вітає людей із "днем возз’єднання регіону з РФ", розмірковує щодо змісту книг для молоді, які мають розповідати російську версію причин та наслідків війни, яку вона називає "сво".

Врешті, вона висловлює сподівання на захоплення росією всієї Херсонщини, вважає це єдиним можливим майбутнім для регіону.

У відеозаписі промови, відповідно до висновків судово-лінгвістичної експертизи, лунають заклики до зміни меж державного кордону України, на підтримку окупаційної влади, виправдовується збройна агресія РФ.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності.