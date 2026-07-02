12:23  02 липня
Образився через сварку: на Одещині чоловік спалив дві автівки свого батька
12:42  02 липня
На Чернігівщині рятувальники дістали з Десни тіло чоловіка
09:45  02 липня
На Рівненщині вантажний потяг збив на смерть 33-річну жінку
UA | RU
UA | RU
02 липня 2026, 19:59

Мріяла про "руський мір" на Херсонщині: перед судом постане колаборантка, яка заперечувала агресію РФ

02 липня 2026, 19:59
Читайте также на русском языке
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Херсонська обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо 22-річної мешканки Нової Каховки, яка під час окупації добровільно перейшла на бік ворога

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки регіону за фактами посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, колабораційної діяльності, виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 110, ч. ч. 1, 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що 22-річна обвинувачена, перебуваючи в окупованому місті Нова Каховка, обіймала посаду так званого "инструктора-методиста Центра патриотического воспитания". У жовтні 2024 року жінка виступила з публічною промовою, відеозапис якої був розміщений у проросійському Telegram-каналі.

У відео вона у позитивному ключі висловлюється стосовно псевдореферендуму, вітає людей із "днем возз’єднання регіону з РФ", розмірковує щодо змісту книг для молоді, які мають розповідати російську версію причин та наслідків війни, яку вона називає "сво".

Врешті, вона висловлює сподівання на захоплення росією всієї Херсонщини, вважає це єдиним можливим майбутнім для регіону.

У відеозаписі промови, відповідно до висновків судово-лінгвістичної експертизи, лунають заклики до зміни меж державного кордону України, на підтримку окупаційної влади, виправдовується збройна агресія РФ.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Херсонська область колаборанти
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Кривава ДТП у центрі Харкова: мотоцикліст збив жінку на переході — обоє загинули
02 липня 2026, 19:38
У Кривому Розі підліток спалив три автівки: поліція викрила серійного палія
02 липня 2026, 19:16
На Херсонщині перед судом постане ексчиновник, який допомагав окупантам розбудовувати "сільгоспміністерство"
02 липня 2026, 18:56
На Київщині затримали 70-річного пенсіонера, який хотів усунути ексдружину за $10 тисяч
02 липня 2026, 18:41
На Київщині іномарка збила дитину, яка вибігла на дорогу
02 липня 2026, 18:35
Кривавий удар по Куп’янщині: ворог скинув авіабомбу на Шевченкове, є загиблий та поранені
02 липня 2026, 18:18
Нажився на опаленні шкіл: на Кіровоградщині судитимуть постачальника неякісного вугілля
02 липня 2026, 17:59
На Полтавщині ВАЗ вилетів з дороги та перекинувся: загинула людина
02 липня 2026, 17:55
11 років за ґратами: експосадовець на Херсонщині отримав вирок за активну співпрацю з окупантами
02 липня 2026, 17:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »