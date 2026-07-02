У Кривому Розі підліток спалив три автівки: поліція викрила серійного палія

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі 16-річний хлопець обливав цивільні авто легкозаймистою речовиною та підпалював їх запальничкою . Внаслідок протиправних дій три автомобілі зазнали пошкоджень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Слідством встановлено, що з листопада по грудень 2025 року підозрюваний на замовлення країни-агресора за грошову винагороду здійснював підпал транспортних засобів на території Довгинцівського району міста .

Фігурант заздалегідь готувався до вчинення злочинів, він придбав легкозаймисту речовину, а в нічний час обливав нею транспортні засоби, припарковані біля житлових будинків, після чого підпалював їх запальничкою.

Під час огляду місць злочину поліцейські вилучили фрагменти горіння для експертного дослідження.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, що на Сумщині затримали підпалювача військових автомобілів. За даними слідства, через один із месенджерів він отримав пропозицію заробітку за підпали транспортних засобів, які використовувалися Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями.