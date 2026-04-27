27 квітня 2026, 09:14

Сирський: РФ активізувала наступальні дії по всій лінії фронту

Фото: Telegram/Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту

Про це він повідомив у соцмережах за підсумками зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади Дженні Каріньян, передає RegioNews.

Сирський поінформував канадську сторону про поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення, зазначивши, що вона залишається складною.

"Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", – зазначив він.

Також головнокомандувач наголосив, що системні ураження російських виробничих об’єктів знижують спроможності їхньої протиповітряної оборони.

За його словами, російська сторона вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотникам та засобам ураження.

Нагадаємо, бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у м. Севастополі. Також було завдано ударів по аеродрому Бельбек, що знаходиться в Автономній Республіці Крим.

Україна РФ війна російська армія фронт Олександр Сирський ЗСУ
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
