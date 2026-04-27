Сирський: РФ активізувала наступальні дії по всій лінії фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту

Про це він повідомив у соцмережах за підсумками зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади Дженні Каріньян, передає RegioNews.

Сирський поінформував канадську сторону про поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення, зазначивши, що вона залишається складною.

"Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", – зазначив він.

Також головнокомандувач наголосив, що системні ураження російських виробничих об’єктів знижують спроможності їхньої протиповітряної оборони.

За його словами, російська сторона вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотникам та засобам ураження.

Нагадаємо, бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у м. Севастополі. Також було завдано ударів по аеродрому Бельбек, що знаходиться в Автономній Республіці Крим.

