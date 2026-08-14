22:15  14 серпня
На Вінниччині в лікарні помер чоловік через два дні після мобілізації
20:40  14 серпня
На Буковині чоловік вбив товариша стільцем
21:05  14 серпня
Сильна пожежа та чорний дим: на Дніпропетровщині загорілись торговельні приміщення
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2026, 23:35

Ціни на кавуни обвалились: які цінники в супермаркетах

14 серпня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні різко опустились ціни на кавуни. Стало відомо, які причини, та яка зараз вартість

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

На початок серпня гуртова ціна на баштанні на Херсонщині опустилася приблизно до 2 гривень за кілограм. При цьому минулого року вартість сягала 5-10 гривень за кілограм.

Директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов, однією з причин падіння цін стала складна логістика через російські обстріли. Він зазначив, що близько 10% водіїв, які погоджуються їхати за херсонською продукцією, розвертаються ще до того, як доїжджають до першої лінії оборони.

При цьому врожайність кавунів зросла. Минулого року це було лише 20-25 тонн з гектара, а цьогоріч - уже до 50 тонн з гектара. Різниця між гуртовою ціною на Херсонщині та вартістю кавуна на полиці супермаркету залишається значною. Це пояснюють складністю та вартістю транспортування.

Які ціни в магазинах

За актуальними даними онлайн-магазину АТБ, звичайний кавун зараз коштує 23,90 гривні за кілограм, а безнасінний – 29,95 гривні за кілограм.

У Сільпо ціна кавуна "Вогник" становила 50 гривень за кілограм. При цьому моніторинг цін у супермаркетах на початку серпня показував, що середня вартість кавуна становила близько 21,11 гривні за кілограм. Крім того, ціни коливалися приблизно від 17,99 до 22,90 гривні за кілограм: зокрема, в АТБ – 17,89 гривні, у Сільпо – 23 гривні, а в Novus – 19,99 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти казали про те, що не варто чекати на здешевлення хліба. Стало відомо, як ціна буде зростати протягом серпня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти економіка
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Відомий український актор зізнався, який у нього гонорар
15 серпня 2026, 00:55
"Кожна мама проходить це": акторка Ксенія Мішина розплакалась через виховання сина-підлітка
15 серпня 2026, 00:35
Автогаз дорожчає: як змінились ціни на укранських АЗС
14 серпня 2026, 23:55
У Харкові врятували двох птахів, які постраждали від російського обстрілу
14 серпня 2026, 23:40
На Одещині через ворожі удари палали зерносховище та готель
14 серпня 2026, 22:58
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 22 людини
14 серпня 2026, 22:24
На Вінниччині в лікарні помер чоловік через два дні після мобілізації
14 серпня 2026, 22:15
У Дніпрі судитимуть рецидивіста, який двічі лазив до помешкання військового за здобиччю
14 серпня 2026, 21:59
На Прикарпатті працівник ДБР затримав працівника ТЦК за жорстоке побиття підлеглого
14 серпня 2026, 21:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Всі блоги »