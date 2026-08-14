Ціни на кавуни обвалились: які цінники в супермаркетах

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В Україні різко опустились ціни на кавуни. Стало відомо, які причини, та яка зараз вартість

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

На початок серпня гуртова ціна на баштанні на Херсонщині опустилася приблизно до 2 гривень за кілограм. При цьому минулого року вартість сягала 5-10 гривень за кілограм.

Директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов, однією з причин падіння цін стала складна логістика через російські обстріли. Він зазначив, що близько 10% водіїв, які погоджуються їхати за херсонською продукцією, розвертаються ще до того, як доїжджають до першої лінії оборони.

При цьому врожайність кавунів зросла. Минулого року це було лише 20-25 тонн з гектара, а цьогоріч - уже до 50 тонн з гектара. Різниця між гуртовою ціною на Херсонщині та вартістю кавуна на полиці супермаркету залишається значною. Це пояснюють складністю та вартістю транспортування.

Які ціни в магазинах

За актуальними даними онлайн-магазину АТБ, звичайний кавун зараз коштує 23,90 гривні за кілограм, а безнасінний – 29,95 гривні за кілограм.

У Сільпо ціна кавуна "Вогник" становила 50 гривень за кілограм. При цьому моніторинг цін у супермаркетах на початку серпня показував, що середня вартість кавуна становила близько 21,11 гривні за кілограм. Крім того, ціни коливалися приблизно від 17,99 до 22,90 гривні за кілограм: зокрема, в АТБ – 17,89 гривні, у Сільпо – 23 гривні, а в Novus – 19,99 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти казали про те, що не варто чекати на здешевлення хліба. Стало відомо, як ціна буде зростати протягом серпня.