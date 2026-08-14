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14 серпня 2026, 22:24

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 22 людини

14 серпня 2026, 22:24
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Фото ілюстративне
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14 серпня 2026 року російська армія била по Херсонщині за допомогою авіації, ствольної артилерії, дронів різного типу

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії отримали поранення 22 людини, серед яких одна дитина.

Так, внаслідок авіаудару у Херсоні дістав травм один чоловік.

Всі інші цивільні постраждали в обласному центрі, Дар’ївці, Нововоронцовці та Білозерці через БпЛА, що використовує ворог. Серед потерпілих – 16-річний хлопець, співробітники комунальних підприємств.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини, службовий та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що у селищі Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області внаслідок удару російського безпілотника постраждав чоловік.

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