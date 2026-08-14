На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 22 людини

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Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії отримали поранення 22 людини, серед яких одна дитина.



Так, внаслідок авіаудару у Херсоні дістав травм один чоловік.



Всі інші цивільні постраждали в обласному центрі, Дар’ївці, Нововоронцовці та Білозерці через БпЛА, що використовує ворог. Серед потерпілих – 16-річний хлопець, співробітники комунальних підприємств.



Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини, службовий та легковий автотранспорт.



Нагадаємо, що у селищі Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області внаслідок удару російського безпілотника постраждав чоловік.