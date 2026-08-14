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14 серпня 2026, 22:58

На Одещині через ворожі удари палали зерносховище та готель

14 серпня 2026, 22:58
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Фото: ДСНС
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У двох районах Одеської області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російської атаки. Горіли складське приміщення для зберігання зерна та будівля готельного комплексу

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

В Одеському районі після удару спалахнула масштабна пожежа у зерносховищі. У Білгород-Дністровському районі загорівся дах будівлі готельного комплексу, а також суха трава поблизу.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на більшу площу.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили 58 рятувальників і 14 одиниць техніки ДСНС, а також сімох працівників і дві одиниці техніки місцевої пожежної команди.

Нагадаємо, що 14 серпня 2026 року російська армія била по Херсонщині за допомогою авіації, ствольної артилерії, дронів різного типу.

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