Сильна пожежа та чорний дим: на Дніпропетровщині загорілись торговельні приміщення

Фото: Відомо

Пожежа сталась вдень 14 серпня у Кам'янському. Попередньо, загорівся кіоск із шаурмою на бульварі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Вогонь швидко поширився на МАФи, які були поруч. Густий дим місцеві жителі бачили з різних районів міста. Людей з торговельних точок рятувальники евакуювали.

Правоохоронці будуть з'ясовувати причини пожежі.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.