Сильна пожежа та чорний дим: на Дніпропетровщині загорілись торговельні приміщення
Пожежа сталась вдень 14 серпня у Кам'янському. Попередньо, загорівся кіоск із шаурмою на бульварі
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Вогонь швидко поширився на МАФи, які були поруч. Густий дим місцеві жителі бачили з різних районів міста. Людей з торговельних точок рятувальники евакуювали.
Правоохоронці будуть з'ясовувати причини пожежі.
Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Дніпрі судитимуть рецидивіста, який двічі лазив до помешкання військового за здобиччю
14 серпня 2026, 21:59На Прикарпатті працівник ДБР затримав працівника ТЦК за жорстоке побиття підлеглого
14 серпня 2026, 21:21Феноли, залізо та марганець: у водоймах під Києвом зафіксували небезпечне забруднення води
14 серпня 2026, 20:55На Буковині чоловік вбив товариша стільцем
14 серпня 2026, 20:40У Кривому Розі жінка під час сварки вдарила ножем у живіт свого цивільного чоловіка
14 серпня 2026, 20:20На Прикарпатті мотоцикл влетів у іномарку: водій не вижив
14 серпня 2026, 20:15Клірика РПЦ судитимуть за фінансування війни проти України
14 серпня 2026, 19:57На Тернопільщині школярки влаштували веселощі під російську музику біля Алеї Героїв
14 серпня 2026, 19:40На Харківщині викрили т.в.о. начальника ТЦК на махінаціях у системі "Оберіг"
14 серпня 2026, 18:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »