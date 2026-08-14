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14 серпня 2026, 21:59

У Дніпрі судитимуть рецидивіста, який двічі лазив до помешкання військового за здобиччю

14 серпня 2026, 21:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі перед судом постане 38-річний чоловік, якого обвинувачують у крадіжці майна з будинку військовослужбовця в Чечелівському районі міста

Про це повідомили у поліції Дніпрпоетровської області, передає RegioNews.

За даними поліції, злочин стався 6 червня. Зловмисник переліз через паркан, демонтував вікно та проник до помешкання, звідки виніс побутову техніку, електроінструменти та інше майно.

Правоохоронці встановили, що чоловік повертався до будинку двічі, аби забрати більше речей. Викрадене він сховав на території покинутої будівлі.

У ході розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 38-річний чоловік, який раніше вже був судимий за тяжкий злочин.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 407 КК України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Він вкрав шоколадки, і за це отримав тюремний термін.

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