Автогаз дорожчає: як змінились ціни на укранських АЗС

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На українських АЗС через загострення ситуаціїна Близькому Сході та інші фактори ціни регулярно змінюються. Стало відомо, скільки зараз доведеться витрати на заправку авто

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 14 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,99 гривні за літр (+0,05 гривні);

бензин А-95 – 80,63 гривні за літр (-0,09 гривні);

бензин А-92 – 77,06 гривні за літр (без змін);

дизпальне – 92,48 гривні за літр (без змін);

автогаз – 43,62 гривні за літр (+0,07 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.