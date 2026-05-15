Національний банк прокоментував ситуацію навколо так званих "плівок Міндіча” та можливого впливу фігуранта записів Василя Веселого на Sense Bank

Про це йдеться у матеріалі ZN.UA, передає RegioNews.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що наразі регулятор не має підтвердженої інформації про будь-який вплив Веселого на діяльність банку.

"Мені нічого не відомо про якийсь вплив Василя Веселого. Якщо такі факти задокументовані, вони мають бути розслідувані", –зазначив Пишний.

Водночас у Нацбанку підтвердили, що перевірки у Sense Bank тривають.

Окрему увагу викликало питання можливих контактів Веселого з НБУ. Спочатку Пишний заявив, що Василь Веселий "у Національному банку не буває" та особисто до нього не приходив.

Однак після додаткової перевірки Нацбанк повідомив ZN.UA, що у 2024 році Веселий двічі відвідував НБУ для зустрічей зі співробітниками наглядового блоку.

Як відомо, за даними ЗМІ, очільник НБУ Андрій Пишний не прийшов 6 травня на засідання ТСК у справі "Мідас" через нібито "термінове відрядження". Водночас декілька джерел в Нацбанку стверджували, що пан Пишний того дня проводив наради в НБУ.

Нагадаємо, "Українська правда" опублікувала чергову серію так званих "плівок Міндіча". У них, за твердженням видання, йдеться про можливий вплив наближених до Офісу Президента осіб на державний Sense Bank. Зокрема, в опублікуваній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий, призначений позаштатним радником кервіника фінустанови, називав бажаних членів наглядової ради банку.

Хто такий Василь Веселий

Василь Веселий – український юрист і підприємець, ім'я якого стало публічно відомим після журналістських розслідувань, пов'язаних із так званими "плівками Міндіча".

За даними ЗМІ, Веселого називали "смотрящим" за Sense Bank, а також згадували у контексті зустрічей із бізнесменом Олександром Цукерманом та візитів до закритого комплексу на Трухановому острові, де нібито збиралися фігуранти записів.

Кар'єру Василь Веселий розпочинав у системі юстиції – у 2004-2005 роках працював у Львівському обласному управлінні юстиції. Згодом перейшов у комерційний сектор, а у 2014 році обіймав посаду комерційного директора Укрпошти.

У 2016 році заснував компанію Київпідземшляхбуд, яка займається будівництвом і ремонтом підземних інженерних комунікацій.

Також Веселий мав невеликі частки у кількох товариствах, був помічником народних депутатів від політичних сил "За єдину Україну" та "Народний фронт", а у 2018 році його ім’я згадувалося у ЗМІ як потенційного покупця телеканалу ZIK, який пізніше перейшов під контроль оточення Віктор Медведчук.

Із 2024 року Василь Веселий є позаштатним радником правління державного Sense Bank, який до націоналізації працював під брендом "Альфа-Банк".

Після публікації перших частин "плівок Міндіча" голова правління Sense Bank Олексій Ступак заявив, шо Веселий більше там не працює після зміни складу наглядової ради в жовтні 2025-го.