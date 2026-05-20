Скандал у Нацполіції: керівництво відсторонило посадовців через підозри у хабарництві

У Національній поліції України 20 травня відсторонили від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди

Про це повідомила пресслуба Нацполіції, передає RegioNews .

Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, стосовно яких Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування.

Голова Нацполіції ініціював службове розслідування, у межах якого чотирьох посадовців відсторонили від служби. Після завершення перевірки щодо них обіцяють ухвалити кадрові рішення.

У Нацполіції заявили, що повністю сприяють слідству та зацікавлені у всебічному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

Там також наголосили, що очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів відомства.

Нагадаємо, що 20 травня топпосадовців регіональних підрозділів поліції, затриманих за "кришування" схеми з відвертим контентом, вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн.