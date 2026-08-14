Феноли, залізо та марганець: у водоймах під Києвом зафіксували небезпечне забруднення води

Фото: Поліція Київської області

У Борщагівській громаді Київської області за результатами перших лабораторних досліджень у воді місцевих водойм зафіксували перевищення нормативів за кількома показниками, що може свідчити про забруднення, зокрема органічними сполуками

Про це повідомив Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає RegioNews .

Фахівці центру спільно з Борщагівською сільською радою та КП "Благоустрій Софіївки" відібрали 17 зразків:

4 зразки питної води з колодязів і свердловин прилеглої житлової забудови;

6 зразків води з водойм;

7 зразків ґрунту.

У зразках води з водойм лабораторія зафіксувала одночасне перевищення нормативів за розчиненим киснем, залізом, марганцем, фенолами, амонієм, органолептичними показниками.

У центрі зазначили, що такі відхилення можуть свідчити про забруднення водойм. Дослідження питної води та ґрунту наразі тривають.

Лабораторія продовжує роботу, а 17 серпня планують оприлюднити зведений висновок та рішення щодо можливих обмежень.

До отримання остаточних результатів жителям рекомендують:

не вживати воду з колодязів, свердловин і бюветів у зоні події;

використовувати для пиття та приготування їжі привізну або бутильовану воду;

не купатися у водоймах і не заходити у воду;

не ловити та не вживати рибу;

не купувати рибу невідомого походження;

не використовувати воду з водойм для поливу городів і напування худоби;

не допускати дітей і домашніх тварин до водойм.

Обмеження стосуються води з колодязів, свердловин, бюветів і поверхневих водойм та не поширюються на централізоване водопостачання.

Станом на ранок 13 серпня заклади охорони здоров’я не фіксували звернень щодо погіршення самопочуття людей, яке могло б бути пов’язане з цією ситуацією.

Нагадаємо, що у Борщагівській громаді Київської області обмежили доступ відвідувачів до водойм, де зафіксували забруднення та масову загибель риби.