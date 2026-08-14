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14 серпня 2026, 20:20

У Кривому Розі жінка під час сварки вдарила ножем у живіт свого цивільного чоловіка

14 серпня 2026, 20:20
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі поліцейські затримали 50-річну жінку, яку підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своєму співмешканцю

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними поліції, інцидент стався 12 серпня в одному з будинків Інгулецького району міста.

Слідчі встановили, що під час спільного відпочинку цивільного подружжя між ними виникла сварка. У ході конфлікту жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у живіт.

Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Поліцейські затримали підозрювану в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі за погодженням із Криворізькою південною окружною прокуратурою повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.

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