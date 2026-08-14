На Херсонщині через атаку БпЛА сталася пожежа та постраждав чоловік

Фото: ДСНС

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За попередніми даними, ворожий БпЛА влучив у господарську споруду, через що виникла пожежа.

Попри загрозу повторних ударів, підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння.

Інформацію про стан постраждалого та масштаби пошкоджень уточнюють.

Нагадаємо, що російські війська завдали нових ударів по населених пунктах Дніпропетровської області. Унаслідок атак дев’ятеро людей дістали поранення, серед них — двоє дітей.