Клірика РПЦ судитимуть за фінансування війни проти України

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо клірика Курганської єпархії Російської православної церкви, якого обвинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, що призвели до тяжких наслідків

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, громадянин РФ систематично збирав кошти та майно для підрозділів Міністерства оборони Росії, які воюють проти Сил оборони України на території Луганської області.

Слідчі встановили, що він особисто передавав російським військовим:

мотоцикли з причепами;

будівельні матеріали для облаштування фортифікацій;

печі та генератори;

системи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

колеса для військової техніки;

маскувальні сітки та одяг.

У прокуратурі повідомили, що протягом перших 11 місяців 2025 року обвинувачений зібрав і передав російським військовим понад 3 млн рублів та близько 25 тонн різноманітних вантажів.

Оскільки фігурант перебуває на території Російської Федерації, щодо нього проводилося спеціальне досудове розслідування.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Кіровоградській області.

Нагадаємо, що десятьох бойовиків російських окупаційних військ засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та колабораційну діяльність.