Здавав позиції ППО та аеродроми: у Кропивницькому викрили агента російських спецслужб

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині правоохоронці повідомили про підозру 50-річному жителю Кропивницького, якого підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану

Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік добровільно погодився співпрацювати з представником спецслужб держави-агресора та збирав для нього розвідувальну інформацію.

Слідчі встановили, що у квітні–червні 2026 року через месенджер Telegram він систематично передавав ворогу відомості про місця дислокації підрозділів Сил оборони України, позиції протиповітряної оборони, військовий аеродром, об’єкти критичної інфраструктури та інші стратегічно важливі об’єкти на території Кіровоградської області.

За версією слідства, підозрюваний неодноразово надсилав координати, фотографії та відеозаписи військових і критично важливих об’єктів. Зокрема, він передавав інформацію про розташування позицій ППО, військові об’єкти, об’єкти енергетичної інфраструктури, інші стратегічно важливі об’єкти, їхній стан та особливості функціонування.

Крім того, слідство вважає, що чоловік передавав представнику держави-агресора й іншу інформацію, яка могла бути використана на шкоду обороноздатності та державній безпеці України.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що суд визнав 36-річного мешканця Лиману винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік передавав представникам окупаційної влади дані про місця дислокації українських військових.