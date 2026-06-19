Після удару РФ по Харкову під завалами виявили фрагменти тіла
Під час аварійно-рятувальних робіт на місці нічного авіаційного удару по Холодногірському району Харкова під завалами зруйнованої будівлі виявлено фрагменти тіла людини
Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За даними ДСНС, рештки належать чоловіку. Особа загиблого наразі встановлюється.
Влучання зафіксовано по приватному житловому секторі та складській будівлі. За попередніми даними, у момент удару всередині перебував охоронець підприємства, зв’язок із ним відсутній.
Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, російські війська вночі 19 червня завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі та пошкоджено десятки приватних будинків.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару зросла до дев'яти осіб, серед яких четверо дітей