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19 червня 2026, 12:14

У Харкові помер ще один рятувальник, поранений під час повторного російського удару

19 червня 2026, 12:14
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Фото: ДСНС Харківщини
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У Харкові помер рятувальник ДСНС Микола Деркач, який зазнав важких поранень під час повторного російського обстрілу в ніч на 15 червня

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області, передає RegioNews.

Микола Деркач був начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та мав звання майора служби цивільного захисту. Йому було 48 років.

У ніч російської атаки рятувальник виконував службові обов’язки та допомагав людям після ворожого удару. Під час повторного обстрілу він отримав тяжкі поранення.

Лікарі кілька днів боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося. У загиблого залишилися донька та мати.

У ДСНС висловили співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника та вшанували його пам’ять.

Микола Деркач став шостою жертвою російського удару по Харкову. Раніше внаслідок атаки загинули рятувальники Дмитро Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко, а також головний спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

Нагадаємо, вночі 15 червня в Харкові внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству. Було відомо, що загинули четверо рятувальників ДСНС, ще дев'ятеро отримали поранення. Загиблі – бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста.

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