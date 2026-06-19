Ворог атакував Запоріжжя дронами: є влучання у логістичний центр, троє поранених
Російські війська атакували місто Запоріжжя дронами. Відомо про влучання у будівлю логістичного оператора, є поранені
Про це повідомив написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про щонайменше трьох травмованих", - повідомив Федоров.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух дронів та пуски КАБів у напрямку міста.
Нагадаємо, що в середу, 18 червня, близько 23:00 російські війська атакували безпілотником Запоріжжя.
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