Україна провела черговий репатріаційний захід, за результатами якого повернули тіла та останки 528 загиблих захисників

Найближчим часом слідчі спільно з експертами МВС проведуть всі необхідні ДНК-експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл. Після цього загиблих захисників передадуть родинам для поховання.

Повернення полеглих героїв є результатом координаційної роботи Служби безпеки України, Збройних Сил, ГУР, МВС, Нацполіції, ДСНС, прикордонників та інших відомств сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, 15 травня, відбувся перший етап обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Додому повернулися 205 воїнів ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них – це оборонці Маріуполя та "Азовсталі", які пробули в полоні чотири роки.