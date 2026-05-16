До України повернули тіла 528 загиблих оборонців
Україна провела черговий репатріаційний захід, за результатами якого повернули тіла та останки 528 загиблих захисників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
Найближчим часом слідчі спільно з експертами МВС проведуть всі необхідні ДНК-експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл. Після цього загиблих захисників передадуть родинам для поховання.
Повернення полеглих героїв є результатом координаційної роботи Служби безпеки України, Збройних Сил, ГУР, МВС, Нацполіції, ДСНС, прикордонників та інших відомств сектору безпеки і оборони.
Нагадаємо, 15 травня, відбувся перший етап обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Додому повернулися 205 воїнів ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них – це оборонці Маріуполя та "Азовсталі", які пробули в полоні чотири роки.