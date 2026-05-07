"Ощадбанк" показав фото $40 млн і золота, повернутих із Угорщини
"Ощадбанк" підтвердив повернення Угорщиною коштів і цінностей, які були вилучені у березні в Будапешт
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу банку, передає RegioNews.
Йдеться про кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
В "Ощадбанку" зазначили, що повернення відбулося в повному обсязі, а цілісність і належність пакування перевірено представниками банку.
Голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон, який очолював команду фінустанвови в Угорщині, заявив, що затримання інкасаторської бригади та вилучення коштів і цінностей українського державного банку протягом двох місяців було порушенням міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва.
Водночас він зазначив, що наразі банк вдячний угорській стороні за конструктивний підхід і наголосив, що передача активів відбулася відповідно до європейської практики міжнародної взаємодії.
Нагадаємо, 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності "Ощадбанку", які були захоплені у Будапешті у березні.
Як відомо, на початку березня Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників "Ощадбанку" та викрала гроші, які вони перевозили.