Угорщина повернула Ощадбанку вкрадені гроші

Фото з відкритих джерел

Президент України підтвердив, що Угорщина повернула гроші Ощабанка. Ці кошти були незаконно конфісковані на території Угорщини в березні

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, йдеться про ті гроші, які захопили угорські спецслужби в березні цього року. Наразі вся сума повернута Ощадбанку.

"Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок", - каже Зеленський.

В Ощадбанку також підтвердили, що гроші повернули в повному обсязі. Представники банку вже перевірили їх цілісність та належність пакування. Все відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, на початку березня Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили.