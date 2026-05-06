21:48  06 травня
В Одесі викрили посадовця морського закладу, який тероризував курсантів
20:55  06 травня
Федоров показав наслідки обстрілу стели в Оріхівському районі
20:55  06 травня
Українські військові дроном "рознесли" будинок з росіянами (ВІДЕО)
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 21:40

Угорщина повернула Ощадбанку вкрадені гроші

06 травня 2026, 21:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України підтвердив, що Угорщина повернула гроші Ощабанка. Ці кошти були незаконно конфісковані на території Угорщини в березні

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, йдеться про ті гроші, які захопили угорські спецслужби в березні цього року. Наразі вся сума повернута Ощадбанку.

"Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок", - каже Зеленський.

В Ощадбанку також підтвердили, що гроші повернули в повному обсязі. Представники банку вже перевірили їх цілісність та належність пакування. Все відбулось відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, на початку березня Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Угорщина Ощадбанк Володимир Зеленський
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Центром Києва прогулявся голий чоловік
06 травня 2026, 22:25
Стрілянина у Святошинському районі: поліція затримала водія "Мерседеса" після погоні
06 травня 2026, 22:23
Розвідники оприлюднили відео ураження ворожих поїздів у Криму
06 травня 2026, 21:59
У Києві мобілізований виконував завдання росіян
06 травня 2026, 21:55
В Одесі викрили посадовця морського закладу, який тероризував курсантів
06 травня 2026, 21:48
На Дніпропетровщині через обстріли поранено 10-річну дівчинку
06 травня 2026, 21:25
Федоров показав наслідки обстрілу стели в Оріхівському районі
06 травня 2026, 20:55
Українські військові дроном "рознесли" будинок з росіянами (ВІДЕО)
06 травня 2026, 20:55
На Буковині пенсіонерка віддала аферистам понад 700 тисяч
06 травня 2026, 20:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »