Як спілкуватися з військовими дбайливо та з повагою
У ГО "Захист держави" розповіли, як варто будувати комунікацію з військоми. Психологиня поділилась важливими рекомендаціями
Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.
Війна змінює сприйняття, які для цивільних можуть бути звичними. Для безпечної комунікації варто спиратися на розуміння, чуйність та повагу до особистих меж співрозмовника. Психологиня Олена Славіна розповіла про особливості взаємодії з військовослужбовцями та ветеранами:
Нагадаємо, раніше психологиня Житомирського осередку ГО "Захист Держави" Ірина Ремішевська розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину. Каже, нас руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною.
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