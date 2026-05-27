27 травня 2026, 14:33

Як жити під час війни: психологиня пояснила, де шукати опору

Фото: Reuters
Як жити, коли війна стає частиною щоденної реальності? Де шукати сили, сенси та внутрішню опору в умовах тривоги й невизначеності?

Про це розповіла психологиня Львівського осередку ГО "Захист Держави" Любов Гриник, передає RegioNews.

Вона пояснює, як українці проживають екзистенційну кризу, чому важливо зосереджуватися на принципі "тут і тепер", берегти себе, підтримувати одне одного та продовжувати рух уперед через щоденні маленькі кроки.

Окремо фахівчиня звертається до ідей Віктора Франкла – психолога, психіатра та філософа, який пережив нацистський концтабір. Він наголошував, що людина здатна витримати будь-які випробування, якщо розуміє їхній сенс і мету.

За Франклом, важливими джерелами внутрішньої опори є:

  • творчість і створення чогось нового;
  • відчуття цінності власної праці та внеску;
  • усвідомлення значення вічних цінностей – дружби, любові та людської гідності.

У відео ці ідеї адаптуються до сучасних реалій війни та допомагають краще зрозуміти, як зберігати психологічну стійкість у складні часи.

Нагадаємо, раніше психологиня Житомирського осередку ГО "Захист Держави" Ірина Ремішевська розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину. Каже, нас руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною.

