Ворог атакував житловий сектор у Сумах: поранені двоє людей
Вранці 10 червня російські військові здійснили атаку на житловий сектор міста Суми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа – горіли приватний будинок та господарча споруда.
Зазнали поранень двоє людей.
Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Пожежу ліквідували.
Нагадаємо, на світанку 10 червня ворог здійснив масовану атаку на Харків. Зафіксовані 26 ударів безпілотників. Відомо про чотирьох постраждалих жінок.
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