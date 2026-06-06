Росія атакувала Одещину дронами: пошкоджено готель і житлові будинки

Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 6 червня Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти житлової та критичної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок влучання за однією з адрес пошкоджено дах триповерхового готелю. За іншою – зазнали руйнувань надвірна споруда та приватний житловий будинок.

Також пошкоджено складське приміщення, де виникло загоряння кормової добавки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалося понад 30 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, зранку 6 червня окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок удару ворожого безпілотника сталася пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Постраждали п'ятеро людей.