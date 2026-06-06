10:26  06 червня
На Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця: його виявили мертвим
01:55  06 червня
"Мені сказали "до побачення": акторка Ольга Сумська розповіла, чому її стало менше на екранах
00:55  06 червня
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
UA | RU
UA | RU
06 червня 2026, 09:44

Росія атакувала Одещину дронами: пошкоджено готель і житлові будинки

06 червня 2026, 09:44
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

У ніч на 6 червня Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти житлової та критичної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок влучання за однією з адрес пошкоджено дах триповерхового готелю. За іншою – зазнали руйнувань надвірна споруда та приватний житловий будинок.

Також пошкоджено складське приміщення, де виникло загоряння кормової добавки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалося понад 30 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, зранку 6 червня окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок удару ворожого безпілотника сталася пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Постраждали п'ятеро людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ готель Одеська область пошкодження дрони
Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула жінка, ще дві людини поранені
05 червня 2026, 07:52
Росія атакувала Рівненщину: працювала ППО, у регіоні є знеструмлення
04 червня 2026, 11:49
Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом залізниця, ферми та будинки
04 червня 2026, 09:41
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця: його виявили мертвим
06 червня 2026, 10:26
1380 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ
06 червня 2026, 10:09
Вибух гранати у Дніпрі: загинув нападник, четверо поліцейських постраждали
06 червня 2026, 09:20
Ранкова атака на Запоріжжя: на автостоянці спалахнула пожежа, є постраждалі
06 червня 2026, 09:02
"Мені сказали "до побачення": акторка Ольга Сумська розповіла, чому її стало менше на екранах
06 червня 2026, 01:55
Відома українська співачка втратила дитину
06 червня 2026, 01:35
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
06 червня 2026, 00:55
Цінники на АЗС падають: яке пальне в Україні стало дешевше
05 червня 2026, 23:55
У Харкові відправили за ґрати підлітка, який працював на росіян
05 червня 2026, 23:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Павло Казарін
Всі блоги »