"Мінус два кораблі": співвласник Fire Point заявив про удари в Петербурзі

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Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про ураження двох кораблів у Санкт-Петербурзі під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму

Про це він повідомив у соцмережі X, передає RegioNews.

За словами Штілермана, форум є одним із ключових політичних та економічних заходів у Росії, на якому традиційно виступає президент РФ Володимир Путін.

Цьогоріч у заході також бере участь голова Комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа Родні Мімс Кук-молодший.

Коментуючи події, Штілерман заявив, що під час форуму було уражено два кораблі.

"Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер "Москва", але, на жаль, привести його не вдалось – тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу", – сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про удари безпілотників по Петербурзькому нафтовому терміналу. Об'єкт розташований приблизно за 1100 кілометрів від державного кордону України та використовується в інтересах російської нафтової галузі.