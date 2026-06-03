Збираються воювати ще 10 років: в РФ на форумі показали "сценарії майбутнього"

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Росіяни на Петербурзькому міжнародному економічному форумі представили так звані "сценарії майбутнього". Вони відкрито заявили про плани

Про це повідомляє "Антикор", передає RegioNews.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі російські пропагандисти показали свої "сценарії" майбутнього. У своїх прогнозах вони фактично підтверджують, що мають намір воювати ще багато років. Зокрема, у вони відкрито говорять, шщо хочуть створити повністю підконтрольну державу на території України, розпад ЄС, кризу американської державності.

У "поганому" для низ сценарії вони бачать вступ України до НАТО, посилення позицій Заходу на пострадянському просторі, втрату Росією суверенітету та її подальша колонізація.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".