11:49  28 травня
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
08:38  28 травня
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
08:20  28 травня
"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
UA | RU
UA | RU
28 травня 2026, 12:40

У Генштабі підтвердили ураження НПЗ "Туапсинский”, об'єктів ППО та командних пунктів ворога

28 травня 2026, 12:40
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 27 травня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по військових та військово-економічних об'єктах в РФ та на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї РФ. На території підприємства зафіксовано пожежу та сильне задимлення, масштаби руйнувань наразі уточнюються. Цей НПЗ є одним із найбільших на півдні Росії з потужністю переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє пальне, яке, зокрема, постачається для забезпечення окупаційних військ.

Крім того, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ за допомогою крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ. Удари були завдані у районах Воронежа, Таганрога та окупованого Севастополя.

Також під удар Сил оборони потрапили інші важливі об'єкти та техніка загарбників:

  • на Луганщині уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине, склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному, а також командно-штабну машину зі складу зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" поблизу Кадіївки;
  • на Запоріжжі уразили виробництво безпілотників у районі населеного пункту Азовське.
  • уражена радіолокаційна станція "Небо-СВ" у районі Кам’янки на Луганщині.

Сили оборони України продовжують системну роботу з послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та знищення інфраструктури, яка забезпечує збройну агресію РФ.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем показали, як здійснили низку уражень по ключових цілях російської армії на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ППО втрати росіян російська армія НПЗ Сили оборони
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
У Рівному масове отруєння в дитячому розважальному закладі
28 травня 2026, 12:50
На Київщині покарали батьків школярок, які танцювали під російську музику на Алеї Слави
28 травня 2026, 12:28
90 млрд євро від ЄС: Верховна Рада ратифікувала угоду про позику
28 травня 2026, 12:11
Знайшли у покинутій будівлі з зв'язаними руками: у Дніпрі безхатько зґвалтував та вбив 11-річного хлопчика
28 травня 2026, 11:57
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
28 травня 2026, 11:49
Обшуки у Мукачівській РВА: стали відомі імена чиновників
28 травня 2026, 11:40
Обстріл дитячого майданчика у Херсоні: лікарі борються за життя мами й трирічної дитини
28 травня 2026, 11:32
Відпустки для військовослужбовців під час війни: що передбачає закон
28 травня 2026, 11:26
На Харківщині затримали 16-річного школяра, який на мопеді шпигував за українською ППО
28 травня 2026, 11:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вікторія Сюмар
Всі блоги »