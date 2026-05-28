У ніч на 27 травня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по військових та військово-економічних об'єктах в РФ та на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї РФ. На території підприємства зафіксовано пожежу та сильне задимлення, масштаби руйнувань наразі уточнюються. Цей НПЗ є одним із найбільших на півдні Росії з потужністю переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє пальне, яке, зокрема, постачається для забезпечення окупаційних військ.

Крім того, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ за допомогою крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ. Удари були завдані у районах Воронежа, Таганрога та окупованого Севастополя.

Також під удар Сил оборони потрапили інші важливі об'єкти та техніка загарбників:

на Луганщині уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине, склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному, а також командно-штабну машину зі складу зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" поблизу Кадіївки;

на Запоріжжі уразили виробництво безпілотників у районі населеного пункту Азовське.

уражена радіолокаційна станція "Небо-СВ" у районі Кам’янки на Луганщині.

Сили оборони України продовжують системну роботу з послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та знищення інфраструктури, яка забезпечує збройну агресію РФ.

