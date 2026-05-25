Сили безпілотних систем ЗСУ розгромили логістику та ППО ворога на Донеччині й Запоріжжі

Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 24 травня уразили ЗРК С-300, РЛС “Імбир”, склади з боєкомплектом та залізничні цистерни з пальним російських загарбників на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр” Бровді, передає RegioNews .

За словами Бровді, серед цілей Птахів СБС в оперативній глибині ворога стали пускова установка ЗРК С-300 у Лазарівці Донецької області, РЛС 9С19 "Імбир” у Стрітенці на Донеччині, залізничні цистерни в Дебальцевому на Донеччині.

Також були уражені склад МТЗ у Докучаєвську на Донеччині та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР”.

Крім того, завдане ураження по складах росіян у Новоянисолі і Кремінівці на Донеччині.

Оператори 412-ї окремої бригади СБС "Немезис" уразили логістику ворога у Запорізькій області.

"ЗРК та РЛС - це 22 та 23 елемент ППО росіян, знищені Птахами СБС протягом 1-24 травня”, - зазначив Бровді.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч на 25 травня уразили нафтобазу "Белец” у місті Унеча Брянської області РФ та ще низку ворожих об'єктів.