Українські бійці ліквідували за добу 1000 окупантів – Генштаб
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат армії РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1000 окупантів, один танк, три бронемашини, 39 артилерійських систем, 1307 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 271 одиницю автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що селище Запсілля Сумської області перебуває під контролем ЗСУ, попри інформацію на російських ресурсах про нібито його захоплення.
25 травня 2026
