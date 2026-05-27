У ніч на 27 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 150 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 27 травня росіяни масовано атакували дронами Чернігів. Пошкоджене одне з підприємств міста.