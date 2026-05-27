Сили ППО знешкодили 150 зі 163 безпілотників, якими ворог атакував Україну
У ніч на 27 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 150 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вночі 27 травня росіяни масовано атакували дронами Чернігів. Пошкоджене одне з підприємств міста.
